前行政院長賴清德自美返國後，即全力投入立委輔選，今（1日）來到深藍的新北市第11選區，為選情艱困的立委參選人張銘祐助選。（張銘祐服務處提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長賴清德自美返國後，即全力投入立委輔選，今（1日）來到深藍的新北市第11選區，為選情艱困的立委參選人張銘祐助選。（張銘祐服務處提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長賴清德自美返國後，即全力投入立委輔選，今（1日）來到深藍的新北市第11選區，為選情艱困的立委參選人張銘祐助選。（張銘祐服務處提供／葉書宏新北傳真）

前行政院長賴清德自美返國後，即全力投入立委輔選，今（1日）來到深藍的新北市第11選區，為選情艱困的立委參選人張銘祐助選。賴清德與市議員陳永福陪同張銘祐在新店建國黃昏市場掃街拜票，受到民眾熱烈的歡迎，張銘祐也在賴清德前院長不斷向民眾推薦的鼓勵下，激發出更加努力衝刺的動力。

賴清德潛沈後，從赴美為蔡總統拼選舉復出，回國後就全心投入為黨籍立委助選。今（1日）馬不停蹄來到新北市第十一選區（新店區），陪著立委參選人張銘祐前往新店建國路黃昏市場掃街拜票，擔任張銘祐競總主委的市議員陳永福也全程陪同。

賴清德表示，新店真的是艱困選區，張銘祐有理想有抱負，但欠缺的是知名度，這次陪同掃街也是希望讓更多市民認識張銘祐，讓他高票當選。另一方面也呼籲除了總統支持蔡英文，也要力挺各區立委，讓民進黨國會過半。賴前院長人氣不減，受到買菜的民眾跟攤商非常熱烈的歡迎，他也不斷的向民眾掛保證，推薦張銘祐是民進黨年輕參政的強棒，希望大家支持青年入政，改變新店。

張銘祐表示，非常感謝賴清德來到新店幫他助選，大文山區是傳統上藍大於綠的艱困選區，他又是首次參選，需要特別的突破才能翻轉，所以也感受肩負的責任重大。賴清德前來助選，對他來說有如吃下定心丸，更激發他要努力衝刺，突破藍綠版圖的強烈企圖。

張銘祐說，自己在這段期間來，都感受到大文山民眾求新求變的企望，也接收到市民朋友們對於生活環境、教育資源、幸福家庭的理想，他也是一個三個孩子的父親，他了解父母們對下一代、對居住環境的期待，未來進入立法院，會用所有的心力回饋支持者的改變想像，為大文山區的未來做出美好貢獻，一如執政成績倍受肯定的賴清德前院長為台南、為台灣更加進步所做出的改變。

(中時 )