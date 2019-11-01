聯合國教科文組織10月31日公布最新加入「創意城市網路」的66座城市，大陸的南京、揚州分別入選「世界文學之都」、「世界美食之都」。

南京是大陸首個「世界文學之都」。這座城市是六朝古都，除了政治、經濟之外，文風鼎盛，是中國文學開始走向獨立和自覺的起步之城，中國歷史上第一個「文學館」即設立於此；南京還是中國近代教育的起點，中國第一部詩歌理論和批評專著《詩品》、第一部文學理論和批評專著《文心雕龍》、第一部兒童啟蒙讀物《千字文》、現存最早的詩文總集《昭明文選》等都誕生於此，張愛玲等文壇巨匠也都與南京有著千絲萬縷的聯繫。

最特別的是美國作家賽珍珠獲得諾貝爾文學獎的代表作《大地》，就是在南京創作完成。

現在南京也有數以千計的文學社團和協會組織散布在各角落，光是讀書會就有450多家。位於南京鼓樓區廣州路上、被譽為「南京文學客廳」的先鋒書店，數次被CNN、BBC等評為世界「最美書店」。

繼成都、順德和澳門之後，揚州是大陸第4座「世界美食之都」。揚州是與准安是以「准揚菜」競爭美食之都的名銜，但只有揚州入選。揚州旅遊部門表示，揚州美食有著「揚州炒飯炒遍全球，揚州包子包打天下」之稱，早在2001年，揚州就被中國烹飪協會認定為「淮揚菜之鄉」，成為大陸首個獲得「菜系之鄉」的城市，這裡的揚州獅子頭、大煮干絲、文思豆腐、高郵大閘蟹，都是必吃的佳餚。

(旺報 )