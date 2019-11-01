法國的吉維尼小鎮還保留著印象派畫家莫內最愛的故居及花園，現已成為巴黎近郊的名景點，但許多人不知道亞洲也有一座將法國莫內庭園真實重現的莫內庭園。位於日本四國高知縣東部的「北川村莫內庭園馬摩丹」是全球唯一獲認證，可以冠上「莫內庭園」之名的花園。

北川村莫內庭園離高知市約1個多小時車程，占地面積約3萬平方公尺，種植了約7萬株花草，其中最有名的是經常出現在莫內畫作中的一池睡蓮。莫內晚期在自宅建造了一座美麗的花園，池塘中種植大量的睡蓮，他在人生最後近30年的時間專注於畫自家庭院的睡蓮，「花園系列」作品成為莫內最出名的代表作。

日本北川村莫內庭園的一池睡蓮真實重現法國莫內庭園的風情。(黃菁菁攝於2019年8月)

北川村與莫內庭園結緣背後是有故事的，莫內庭園社長和田昌敏表示，1990年北川村為振興經濟，想在現在的園區利用當地特產柚子蓋酒莊，但因遭遇泡沫經濟使計畫縮水，後來才決定改為觀光、文化的據點，並提出重現莫內庭園的構想。

北川村莫內庭園內的池塘裡，每年6月下旬至11月上旬可欣賞到特殊的藍色睡蓮。(黃菁菁攝於2019年8月)

1996年秋天北川村派職員到法國爭取，向莫內財團說明計畫後得到財團的大力協助，法國莫內庭園的管理負責人還特地造訪北川村，提供開園的各種建議。園內也開始培育從法國運來的花苖，1999年10月馬摩丹美術館館長為公園命名為「北川村莫內庭園馬摩丹」後，2000年4月19日正式開園。

現在法國的園藝師團隊還會常來日本指導，日本的園藝師也會到法國研修。和田表示，水池中睡蓮的位置很講究，必須在池底用盆裁種，才能精準地調配位置，呈現出水面的光和倒影。法國莫內庭園還講究有機栽培，在日本也一樣盡量不用農藥。

位於日本四國高知縣東部的「北川村莫內庭園馬摩丹」園內陳列著莫內的名畫供遊客比對。(黃菁菁攝於2019年8月)

北川村莫內庭園內的池塘邊等景點還陳列莫內的名畫讓遊客欣賞、比對，每年6月下旬至11月上旬可欣賞到特殊的藍色睡蓮。除了睡蓮外還有玫瑰、熱帶植物等以維持四季不同的風貎。

(中時電子報)