彰化縣議員溫芝樺（右）帶著莫忘世上苦人多標語牌，和彰化縣長王惠美合照，並送上一隻小熊大玩偶，彼此勉勵不要忘了時時刻刻以人民的需求為優先；可愛的熊大令王惠美眼睛一亮，露出會心一笑。（謝瓊雲攝）

溫芝樺質詢時特別製作的縣政拼圖。（謝瓊雲攝）

彰化縣議會第19屆第2次定期會開議，4日起進入縣政質詢，每位縣議員各有20分鐘時間針對縣政問題提出質詢；其中，溫芝樺抱著「熊大」玩偶進入議場，讓人直呼太萌了，原來她是想提醒縣長王惠美，議員、首長都是人民投票選出來的，施政要接地氣、貼近民心，畢竟「人民熊大」！

溫芝樺上午的質詢，輪番針對工務處、勞工處、水利資源處、教育處等局處進行質詢，針對全縣交通網路、選區水患治理、觀光、高齡化社會和青創返鄉等許多議題與局處首長交換意見、提出建言，最後還拿出拚圖要局處長拼出完整縣政施政藍圖。

質詢到最後，她還賣關子，要縣長王惠美猜猜為何帶熊大質詢？讓全場都是一頭霧水；她最後自行揭曉謎底，呼籲王惠美和各局處首長「莫忘世上苦人多」，施政務必以人民的需求優先，因為「人民熊大」，熊大指的就是人民。

發言結束時她也抱著熊大和標語牌上前與王惠美合影，將小隻熊大玩偶送給縣長，議事質詢結束後更為25位局處首長每人準備一份熊大相關商品小禮物，相當貼心。

溫芝樺表示，她很肯定縣長王惠美的認真、勤政愛民，相信縣長跟她一樣，一定都把人民的需求擺優先，因此藉質詢機會與縣長、局處長們互勉；藉此提醒縣府各局處室的政策，都像一塊塊小拼圖，各司其職相當重要，唯有細心的將一塊塊都拚湊完整，才能實現美好彰化的藍圖。

(中時 )