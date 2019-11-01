邱于軒在臉書紛絲頁上貼出「高雄負債三千億，高流一餐五萬九」的圖片，直接點名前副市長史哲、前文化局長尹立等人有違高市府人事處一餐80元上限的規定。（取自臉書「邱于軒-你的未來我來顧」／袁庭堯高雄傳真）

國民黨高雄巿議員邱于軒10月31日在市政總質詢時質疑前文化局長尹立任內、「高雄流行音樂文化中心」一場晚宴餐費高達5萬多元，事後還在臉書上繼續開砲。對此，前文化局長尹立偕同律師，1日下午到高雄地檢署正式提告。

針對邱于軒質詢時的指控，尹立昨天先是在臉書上開砲「有種出議場再講一遍！」今天則是針對貼邱于軒在臉書上貼出「高雄負債三千億，高流一餐五萬九」的圖片，直接點名前副市長史哲、前文化局長尹立等人有違高市府人事處一餐80元上限的規定，尹立認為此舉已脫離議會言論免責權保護傘，與律師商量後決定提告，也在臉書上開嗆「我又來了，畢竟有些人就是執迷不悟，就到法庭說清楚吧！」

邱于軒昨天質詢時指出，2018年高雄流行音樂中心在公關費上竟高達66萬6000餘元，其中一場董監事會議餐費就高達5萬多元，批「這不是權貴這什麼是權貴」、「這不是白白胖胖什麼才叫白白胖胖，吃像多難看」。

尹立在臉書上解釋，去年那場餐會花費5萬9000元是一整天的餐敘費用，參與者全是民間無給職的體董監事以及法人幹部，他只是受邀去參加餐會，主辦單位是法人，他出席也只是基於禮貌。尹立最後也烙下重話，強調「這樣的累犯我不會客氣，議員的職責是監督市政府而不是胡說八道...請到法院好好的講清楚」。

(中時 )