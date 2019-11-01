立委林昶佐今（1日）現身新北市汐止力行市場，替民進黨第12選區立委參選人賴品妤輔選。（賴品妤服務處提供／葉書宏新北傳真）

立委林昶佐今（1日）現身新北市汐止力行市場，替民進黨第12選區立委參選人賴品妤輔選，向攤商、民眾沿途掃街拜票。賴品妤宣布參選之前，其實是林昶佐國會辦公室法案助理，兩人都表示，之前是「老闆員工」關係，現在是2020選戰「夥伴戰友」，感覺默契十足、衝勁。

賴品妤說，非常感謝過去的老闆，特別跨區來到力行市場幫忙，兩個人像師徒也是老搭檔，不管拜票或是和選民聊天拉票，都非常有默契，相信未來如果能一起進入國會成為同事，一定也能夠合作無間。

賴品妤、林昶佐高人氣與知名度，在力行市場吸引不少選民主動握手合照，也有攤商大呼「凍蒜！」。

林昶佐表示，特別從自己的選區中正萬華，來汐止感覺真的很特別，之前賴品妤在國會協助自己，其實對國會運作、法案預算都有經驗歷練。

林昶佐說，看到選民的反應甚至都認識品妤比認識自己的更多，合照、握手都很熱情，他對賴品妤的選情相當有信心。

(中時 )