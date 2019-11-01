電影《女優，摔吧！》劇情結合令人暇想的性感女優和力與美並存的女子摔角，甫拍攝便引起廣大討論，在經歷1個多月的拍攝之後，1日宣布殺青，為體恤及慰勞演員及工作人員的辛苦，當日晚間便舉辦殺青酒，演員夏于喬、吳映潔（鬼鬼）、黃心娣、張睿家等人皆出席，分享拍攝以來的酸甜苦辣，也是男主角之一的涂善存由於今在新加坡拍戲不克前來。

今日清晨才結束《女優，摔吧！》拍攝的摔角七朵花，夏于喬、鬼鬼、黃心娣、百白、大文、孔令元、阮安妮，在經歷白天的休息後，依然精神奕奕的出席了殺青酒活動。夏于喬和鬼鬼在電影裡從女優轉職成摔角選手，雖然演出兩個截然不同角色，但其中所做的功課及體能訓練，都讓兩人花費大把力氣，每天下戲都覺得骨頭快散了，也在片中和黃心娣搭檔組成摔角團體「莓人愛」，眾人在練習摔角的過程中實扎實打，連前來教學的職業摔角手們都讚不絕口，更直呼他們在學習過後的水準媲美職業選手，讓人期待「七朵花」們在電影裡會有什麼精彩的表現。

夏于喬表示3人在電影裡有各自最厲害的招式，她是像黑寡婦一樣「夾頭翻摔」，但她在開拍前因為練習時讓肋骨挫傷，連擁抱都無法，老公也只能對她的傷勢說「加油」，在停了兩個禮拜的時間沒有上摔角課的情況下，也讓另外兩位對打的鬼鬼和黃心娣十分緊張，好在正式拍攝時就算小有碰撞，也能順利拍完。

鬼鬼則擅長高空技能，每一場摔角戲都需要從摔角纜繩最高的高度一躍而下，而且她都是真人上陣完全不假他人之手，夏于喬及鬼鬼兩人在成為摔角手之前，還扮演AV女優，夏于喬笑說每次拍攝前都有邀請老公探班，但老公都有事拒絕，但她事後都有報備，有些拍攝畫面及方式都讓老公嚇壞了，直問電影是要拍攝成什麼級別，鬼鬼也表示這是兩人從影以來最大尺度，服裝和表演尺度都很大，連一旁張睿家都拍胸脯保證是看了「會害羞的場面」。

電影裡原本就是摔角高手的黃心娣，招式則比兩人多一點，分別是超強的拋摔臂力以及炸彈踢，提到去年在拍攝時曾因為拍撞車戲而真的受傷，花了半年時間才復原，對於這次的拍攝她既期待又怕受傷害，幸好劇組和演員都給他正能量，最後她甚至可以把夏于喬扛起來，完全突破自我極限。

演員、劇組今出席電影殺青酒。（滿滿額娛樂）

除了讓人眼睛一亮的摔角界七朵花，指引他們在摔角過程中成長的曹蘭和那維勳更是功不可沒，其中那維勳在劇中還有許多「華麗」演出，讓他笑稱玩得十分過癮；張睿家這次在電影中飾演夏于喬的前男友，首次飾演渣男的他還身兼AV導演，過程中自己都被超逼真的AV場景嚇壞。

導演周美豫回想起拍攝的過程，自己都忍不住笑出來，許多大尺度的搞笑畫面，連攝影師拍攝到一半都會手抖，她也對鬼鬼超好的運動神經倍感佩服，電影裡剛開始接觸摔角的鬼鬼時常被打，但因為鬼鬼的核心訓練的太紮實，反而看起來氣勢滿滿；另外夏于喬在劇中的摔角演出也讓她非常驚艷，而時常合作的黃心娣更是進步神速；飾演「渣男」角色的張睿家，首次演出便挑戰騙人下海的AV導演，如此大亮點，更是讓整部電影更加精彩。

(中時 )