一名女大生了幫重病的弟弟籌措醫藥費，竟然每天只吃饅頭日花費不到10塊錢而病倒。所幸消息曝光後，她周遭的人與社會大眾紛紛伸出援手，才幾天就收到了47萬元人民幣（約台幣211萬元），也接到許多表示關心的電話。女大生吳花燕花了3天親筆時寫了一封長信，感謝社會大眾，她稱自己像是「在黑夜裡重見太陽一樣」。

貴州銅仁市的24歲女大生吳花燕，因為父母早逝，她扛起了照顧重病弟弟的責任。她不像同年齡的女孩忙著打扮自己，享受自己的青春年華。吳花燕為了幫弟弟籌醫藥費她極度節儉，她每天幾乎只花人民幣2元買饅頭，有時後甚至只買1塊錢的白飯拌糟辣椒吃，長期下來導致營養不良而病倒，身高只有135公分，體重21.5公斤。

新京報報導，女大生4歲時，母親就重病去世。升高中時父親患上肝硬化，因沒錢就醫半年後也離世。吳花燕和弟弟就只能寄住在也很貧困的大伯家中，靠每月300元的政府補助維持生計。由於她長期的營養不良，不但從小就身體不好。高三時她開始掉頭髮、掉眉毛。就學期間，吳花燕不但借了助學貸款，同時自己兼了兩分工作，終於在2017年底，吳花燕的身體開始出現許多問題，如失眠、腳腫甚至無法好好正常走路。直到今年9月，她的高中同學發現吳花燕的身體狀況太惡劣，堅持背她到醫院才發現，她三個心臟瓣膜都有嚴重問題，手術的費用也高達將近上百萬台幣。弟弟得知後，也為此常跑到病房外大哭。

所幸當地政府部門得知後，已經先緊急提撥2萬元人民幣的急難救助金給她，並將繼續追蹤其的生活。吳花燕只希望自己可以早點好起來，她希望自己將來能成為一名審計員，以後能靠自己雙手養活自己。

(中時電子報)