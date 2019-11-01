台南市立委郭國文1日邀台南科學園區管理局副局長蘇振綱、市議員林志展、安定區多位里長討論南科缺地問題，郭國文說，南科擴建問題已討論多年，地方盼能儘速加快規畫進度，勿讓地方傳遞不實消息造成炒地皮問題，並建議看西農場與南科ABC區同步開發。蘇振綱表示，會將地方的需求帶回去納入評估。

郭國文表示，南科三期擴建在前行政院長賴清德時就開始推動，而在其競選立委時也就已提出政見，更在當選後，安排多次會勘，更在總質詢時提出進度之質詢，因為地方反應需求非常迫切。

地方人士反應，南科周遭尚未形成一個完善生活圈，特別是高速公路以西的安定區一直未能有效發展。因為生活機能不完善，除了招募人才不易外，南科人都必須跑到高速公路以西的地區消費，造成交通上的負擔，也讓溪北溪南區域發展失衡。

林志展說，安定區雖然在南科旁，可是相較於善化、新市卻是未有相同的帶動發展，人口成長率相當低，因此希望透過南科三期擴建，來為安定帶來進步的發展。

安定區新吉里里長方振漢也說，南科三期若能儘速開發，對於安定確實是相當重要的政策。文科里長蕭瑞興表示，安定區有許多都是在農地上的違章工廠，若能有適當的工業區提供，則更能有安全的進步空間。

蘇振綱則表示，南科擴建目前已完成初步評估，但是還有許多部分需要補強，因此還無法講說何時可以在哪邊開發。而必須在完整的評估之後，才能公布地區以及相關內容，但政策方向是朝向地方的需求來制訂，今天也會將地方的需求帶回去納入評估。

郭國文說，南科擴建已評估多時，安定地方確實需要南科的帶動，因此，希望南科管理局能傾聽地方需求，加緊評估的時程，儘速確定政策方向，勿讓地方傳遞不實消息造成炒地皮問題。更重要的是，無論看西農場或ABC區，希望規畫時能同步開發，讓地方能夠均衡發展。

(中時 )