國民黨總統參選人韓國瑜昨（31）日提出，政府應該協助青年將學貸利息降到最低，甚至由政府補貼全部利息，對此教育部及民進黨立委都出來潑冷水說不可行。國政顧問團發言人黃曼昕表示，民進黨政府像暴發戶一樣，選前利多大放送，撒錢已超過兩千多億，但對於投資在年輕人上，有助於他們減輕負擔，拓展視野的政策，卻又像鐵公雞一毛不拔。

教育部認為，免息恐有「套利風險」，會讓本來沒有需求的學生也來借學貸，拿這筆錢去做其他投資，進而賺取利潤。但國政顧問團表示，目前的利率低，真的要套利一年只有3180元，每個月只有265元，要投資根本賺不了多少錢，民進黨政府只擔心如何防弊，不願興利，甚至是把我們的年輕人當賊在防，這讓年輕學生情何以堪？

目前學貸申請資格如下：

A：家庭年收入114萬元以下，就學及畢業緩繳期間貸款利息由政府全額補貼。

B：家庭年收入114萬元至120萬元，政府補貼半額利息。

C：家庭年收入超過120萬元者，需有兄弟姊妹在高中以上學校就讀，才符合申請資格，但政府不予補貼利息。

國政顧問團指出，韓國瑜認為如果是BC類在緩繳期內由政府全額補貼利息，且畢業緩繳期過後亦仍免息，依目前教育部估算金額，政府每年的投入約再增加16億元，全免息約需40億元，以明年教育部編列預算共2591億元來看，或是以民進黨政府現在動輒幾百億的選舉買票相比，根本是小巫見大巫，重點就是政府有沒有在為青年、為人民設想。反觀，韓國瑜重視青年，希望能為青年建構打拚未來的好基礎，同時他也在乎相對負擔壓力大又有年輕人的家庭，不讓經濟壓力成為青年發展的大阻礙。

(中時 )