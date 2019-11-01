新北市教育局1日在大觀國中舉辦「新北市2019年國際創客教育論壇」，同時啟用全國首座「新北市無人機教育體驗中心」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局1日在大觀國中舉辦「新北市2019年國際創客教育論壇」，同時啟用全國首座「新北市無人機教育體驗中心」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局1日在大觀國中舉辦「新北市2019年國際創客教育論壇」，同時啟用全國首座「新北市無人機教育體驗中心」。（教育局提供／葉書宏新北傳真）

新北市教育局1日在大觀國中舉辦「新北市2019年國際創客教育論壇」，邀請日本FabLab創始人竹村真人暢談FabLab如何鼓舞城市，發展農業生產相關的機器人，另外同步啟用全國首座「新北市無人機教育體驗中心」，藉此提升創客科技能量。

論壇今年邁入第4屆，今年邀請日本FabLab 創辦人-竹村真人暢談FabLab如何鼓舞城市，並分享FabLab肇建9年的經歷及社區生物實驗室與駐廠科學家等活動。

新北市副市長謝政達表示，新北市推動創客教育再創新，除了校校有創客的目標外，也全力衝刺要成為全國數量最多、科技創意師資最強、社群能量最大的創客城市。

再者，積極發展精緻化的技職教育，讓學生「動手做，趣味學」，滿足學生適性學習，並從校園扎根帶動創客產業創新與轉型，期待將400萬人口的新北市打造成「新北自造城」。

值得一提，全國首座「無人機教育體驗中心」也正式啟用，提供大觀國中及大觀國小約300名學生STEAM程式教育專業課程，並編入大觀國中七年級正式課程，同時建置「專業飛行練習棚」，讓學生透過程式設計操作無人機編隊飛行，挑戰各種飛行任務。

教室也導入智慧電子班牌，建立自動化空間管理系統，學生可隨時查詢、報名無人機課程時間表。

教育局強調，創客論壇結合STEAM及AI邀請各界一同參與，透過座談讓新北創客能量再攀升，跨域結合AI的全國首座「新北市無人機教育體驗中心」啟用，也將向下扎根培育跨領域人才。

(中時 )