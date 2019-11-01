搶攻青年選票，民進黨青年部成立的青年競選總部今開張，並舉辦 DPP YOUTH HUB開幕「給台灣的一封信，為台灣加油－與總統談心之夜」；這次不少被徵召參選立委的年輕參選人也都出席，蔡英文總統致詞時表示，「 我們一起催票、一起當選，他們當選，我一定當選的啦！」

今晚活動由蔡總統、民進黨主席卓榮泰、正副秘書長羅文嘉、林飛帆等黨內幹部、青年立委參選人與議員參與，參與活動的青年分別寫「給台灣的一封信」，表達對台灣的期望；蔡總統與在場青年互動結束，還參觀現場規劃的世代共玩、民主國會、進步號三大主題帳篷展場，總統還在卡片寫上「台灣加油」。

蔡總統致詞時鼓勵年輕參選人指出，年輕人要嘗試到艱困的地方，像基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦及新竹市長林智堅，他們成功了，成功的代價就是胖一點，但他們都做的很好。

總統說，去年11月24日九合一選舉，大家都很失望，對民進黨不滿意，甚至有些人會罵，但是要想想，現在跟去年1124的場景不太一樣，中間發生的一件事就是，年輕人站出來了；這些年輕人在網路上活躍起來，不是混在中老年裡，而是自成一群人。

蔡英文說，之前到廟口去拜拜，星期一到星期五跟鄉親握手的時候，一開始都是比較年長的上班族，後來漸漸有年輕人了。她笑問大家星期一到星期五都不用上班嗎？台下發現她偷酸韓國瑜都笑翻了，於是趕緊補一句，「我不是在講別人喔！」

總統指出，很多人笑民進黨，看起來好像很多年輕人支持，但年輕人不可靠，投票日會睡過頭、懶惰等，這次做個可靠的年輕人可以嗎？不只自己要起床投票，爸爸媽媽阿公阿嬤等都要帶去， 2020年，年輕人要把聲音撐大、放到最大去投票。

總統表示，「我是來催票的，去年1124到現在，關鍵是年輕人，年輕人讓我們站起來，大家再加把勁 ，2020守住台灣」。

她向年輕人喊話，明年投票很重要，要讓世界知道台灣的選擇是民主自由，而且是握有主權的民主自由，在這當中年輕人就是關鍵，年輕人一定要站起來，再加把勁，2020一定要守住台灣。

總統強調，很多人問，她將來四年要做折麼？「我要做總統啊」，這四年總統她堅持改革，改革過程她也被用很不堪言語攻擊，但這是改革者必須承擔，今天在改革路上，婚姻平權做到了，轉型正義、能源轉型開始做了，年金改革做了，司法改革已經在進行，但它是非常大工程，或許現在感覺不到，在四年加四年期間，將來會有一個台灣人信賴的司法。

今晚活動中，林飛帆也分享他給台灣的一封信強調，「有人說要發大財，其實我們很富足、有人說想要挖石油，其實我們都知道，不要再挖山、挖海；我不想信藍色，也不相信淡藍色，也不相信白裡透紅。」

羅文嘉的一封信則提到，「你不會孤單，因為會有一代又一代、一棒又一棒出來，這是我今晚心情」。

(中時 )