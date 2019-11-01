「2019臺灣銀行藝術祭-攝影季」攝影比賽，1日於國立藝術教育館舉行頒獎典禮，會場並展出得獎者作品。臺灣銀行董事長呂桔誠主持頒獎典禮，敬邀國寶級攝影大師翁庭華老師出席分享攝影藝術，亦邀請評審委員及得獎者親屬蒞臨。

呂桔誠表示，臺灣銀行成立迄今已屆滿二個甲子，從成立時的篳路藍縷，漸次奠定穩固的經營基礎並成長茁壯。在臺灣經濟發展的各個階段，始終貫徹融合政府政策，穩定金融環境，協助產業升級並支撐經濟成長。

2019年臺灣銀行藝術祭邁入第三年，從第一年的「台灣生命力」、第二年「建構永續、築競未來」到今年的「豐足臺灣」，透過參賽攝影者不同的鏡頭視野，感受到深刻的臺灣人文、建築及土地富饒之美，非常有意義。期待這樣的藝文創作能量得以持續、得以延伸，深化臺灣的文化軟實力。

本屆比賽自今年4月初公開徵件，共有千餘件作品參賽，於8月底召開評選委員會會議，邀請具不同攝影專長之國內攝影名家、藝術專家擔任諮詢、評審委員，共計33位攝影家獲獎。

翁庭華老師表示，攝影的本質是在呈現時代與環境的真實面貌，期許在座各位攝影專家能莫忘初衷，保有藝術創作之熱情，以高超的技藝記錄當代藝術的珍貴影像。

2019臺灣銀行藝術祭-攝影季攝影比賽，「臺銀獎」首獎由張志達所拍攝的「遇見田中間-農忙樂」系列作品奪得。

呂桔誠於頒獎典禮的最後，同時宣布「2020臺灣銀行藝術祭-攝影季」啟動，2020年將以「台灣動起來」為主題，拍攝臺灣原生、特殊、稀有動物，透過此主題影像呈現，感受臺灣珍貴的動物生態、豐富的生物樣貌，值得國人珍惜與重視。

(工商 )