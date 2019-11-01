經過多年持續爭論和抗爭後，奧地利酒吧和餐廳的禁菸令今天生效，這是最晚在室內公共場所禁菸的歐洲國家之一。

奧地利國會7月通過這項禁令，讓該國能擺脫其「歐洲菸灰缸」的狀態。只有極右派奧地利自由黨（Freedom Party of Austria, FPOe）的黨員反對這項措施。

奧地利880萬居民中，有1/4抽菸，這個數字遠超過歐洲18%的平均值。禁菸呼聲始於10多年前。

奧地利自由黨以前是由一位老菸槍領導，2017年12月加入政府後，曾阻止在夜店和餐廳禁菸的嘗試。

這引起廣大民眾和奧地利醫學協會的強烈反彈，有幾乎90萬人、或約14%的選民連署了請願書，支持這項禁令。

然而奧地利自由黨5月在貪腐醜聞的陰影下退出政府，讓這項禁令得以再次送請國會表決。

直到現在，在大於50平方公尺的酒吧和餐廳內吸菸一直都屬合法，只要在隔離的空間中即可；但這樣的規定並非一直嚴格執行。

假如場地擁有者樂意讓人在內吸菸，那麼即使是較小型的場所，也不需要隔離空?來吸菸。

然而有越來越多的餐廳、咖啡廳已經自行決定禁菸。

(中央社)