「承蒙客家」常設展開幕記者會啟動儀式。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

常民客家展區，設置互動光雕影片。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

竹編裝置藝術。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

公民客家展區，展示「客家豐富了台灣文化，台灣滋養了客家文化」標語。（客發中心提供／巫靜婷苗栗傳真）

客委會台灣客家文化館，今日舉辦「承蒙客家」常設展開幕儀式，內容從歷史客家、全球客家、常民客家、文化客家及公民客家等5個面向，重新詮釋客家文化，主視覺以Hakka之H為意象，摹寫「攜手」協力之體態，表達包容、共創精采的多元文化精神。

「承蒙客家」常設展歷時2年籌備，開幕儀式邀請新竹田屋北管八音團開場，在客家流行音樂與現代舞的帶領下，由現場來賓一同講出「承蒙客家，客家按靚」揭開開展序幕。

客家委員會副主委范佐銘表示，這次常設展的展覽內容，不再強調客家源流，而是從多元的觀點來關切客家，從歷史來看客家的形成，瞭解全球客家族群的共同特質，體會獨特的常民客家，與精緻的文化客家，以及爭取歷史詮釋權的各種歷程。

客發中心主任何金樑表示，展場充份運用各種客家聲音，有早期何阿文存留下來的音檔，還有山歌、八音、客家大戲、客家電視台、講客電台、捷運廣播等，顯示客家多元文化，另呈現歷年典藏與海外客家研究成果，歡迎民眾蒞館參觀。

(中時 )