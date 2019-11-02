台南市今年好米季活動10月10日起於六甲區熱鬧登場，ㄇㄚˊ幾兔稻田彩繪吸引爆多人潮參觀。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市今年好米季活動10月10日起於六甲區熱鬧登場，ㄇㄚˊ幾兔稻田彩繪吸引爆多人潮參觀。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市今年好米季活動10月10日起於六甲區熱鬧登場，熱鬧的市集與活動也吸引2萬8000人次造訪。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市今年好米季活動10月10日起於六甲區熱鬧登場，由於此次稻田彩繪與時下超夯LINE貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」合作，截至10月27日活動結束約吸引3萬5000人次湧入參觀，這還不包括開放時間外自行登高台賞景人數，連假日小農市集也約有2萬8000人次造訪。

六甲區區長陳啟榮表示，今年活動吸引大量參觀人潮，除了市府協助新聞宣傳曝光，公所也動用空拍機拍攝稻田美景PO臉書宣傳。

而從遊客年齡層可觀察出，與去年相較，這次可愛的稻田彩繪圖案「ㄇㄚˊ幾兔」吸引非常多的年輕族群前來拍照打卡，可見選用民眾熟悉的可愛圖案是吸人潮關鍵之一。

此外，稻田彩繪地點位於林鳳營陸橋旁，不論是開車從省道來，或是坐火車到林鳳營火車站再走路過來，都非常方便。

加上配合活動推出的農產市集豐富多元、林鳳社區更周周推出在地小旅行，公所推出美食地圖，帶動遊客走訪六甲、官田、柳營附近景點，循地圖吃美食，店家假日生意興隆，大讚活動辦得成功。

因為附近農民表示稻子都熟了要開始收割，因此公所也趕緊請廠商將農路上的觀景高台拆除，方便收割機進出。公所近期也將請社區與市場店家開會，組成老街商圈，以團體力量提升在地產業經濟發展。

(中時 )