國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜曾用「白白胖胖」批評執政的民進黨分贓政治。此話一出，除民進黨政治人士反駁，連許多媒體、名嘴大肆藉此「黑韓」。台北市議員羅智強疑惑表示，在民主國家，最該被全力監督制衡應該是執政者。那現在到底是蔡英文在當總統？還是韓國瑜在當總統？

羅智強在臉書表示，「韓國瑜一句失言，比蔡英文丟七個邦交國嚴重；韓國瑜二字白胖，比蘇貞昌罵人魔鬼更加該死。」

羅智強坦白指出，「韓國瑜有些談話被批評也不是全無道理，但當有些人用放大鏡照著韓國瑜，一看到蔡英文、蘇貞昌、陳明文、蔡碧仲就裝聾裝瞎時，我總是有個疑惑：在民主國家，最該被全力監督制衡應該是執政者。那現在到底是蔡英文在當總統？還是韓國瑜在當總統？」

眾多網友對放縱執政黨、嚴批在野黨的詭異現象頗有同感，有人表示：「今年政論節目的原則：不能談小英的壞，也不能說韓的好！」、「寬以待已，嚴待他人，錯都是別人的錯，自己錯了也是他人害的」、「那是一個只准州官放火的政黨⋯」、「怕韓市長怕的要死，所以狂抓語病 狂黑韓」、「執政黨監督在野黨，這時代變遷蠻快的~」。

(中時電子報)