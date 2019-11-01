《日本經濟新聞》報導，日中政府正在考慮明年春天大陸國家主席習近平訪日時簽署「第5份政治文件」，期待建立在經濟、環境等全球課題上合作的日中關係。

日經指出，美中對立長期化使得大陸向日本靠攏。日本首相安倍晉三預定12月下旬與習近平在大陸舉行日中高峰會談，一邊正在爭取美國川普政府的理解，一邊在安排中。

中日領導人達成共識的政治文件是兩國關係的基礎，至今已有4份政治文件。1972年的《中日聯合聲明》中載明不承認台灣是國家的「一中」立場、大陸放棄對日本的戰爭求償、確認兩國建交等內容。

1978年的《中日和平友好條約》是將1972年的聲明內容條約化。1998年的《中日聯合宣言》提出建立和平與發展的友好合作夥伴關係，強調中日是最重要的兩國關係之一。

2008年的《中日聯合聲明》中強調兩國要推動「戰略互惠」關係，擱置歷史、安全保障問題的爭議，在經濟、環境等領域合作互利。

報導指出，習近平明年春天將以國賓身分到日本進行國是訪問，大陸國家主席前次到日本進行國是訪問是在2008年，因此這是兩國時隔12年的大事。安倍12月下旬預定出席在大陸召開的中日韓高峰會，目前正在安排屆時與習近平會談的事宜。

日經報導，中日「第5份政治文件」將指出2020年中日關係的方向性，不僅是戰略互惠，也希望在全球性的課題上合作，發展雙邊關係。主要的議題方面，日方關注的是地球暖化、北韓局勢；中方關注的照護與醫療、農業等。雙方也將協商貿易規則。大陸外交部消息人士指出，中方希望在文件中載入習近平倡議的「一帶一路」、「新時代」等字句。

(中時電子報)