台南市長黃偉哲認為員警執行酒駕勤務相當辛苦，但取締酒駕、闖紅燈，降低違規數字十分重要。（程炳璋攝）

黃偉哲晚間到場慰問警員辛勞，他表示9月份交通死傷率已降低，仍要加強維持交通秩序。（程炳璋攝）

台南市議員日前在議會抨擊台南市車禍死傷率6都最高，連台南市長黃偉哲也坦承不光采，台南市警察局1日挑選市區人口稠密的8個警分局轄區，發動「封城式」酒駕攔檢勤務。

台南市交通違規問題嚴重，近日在議員質詢時屢浮上檯面，有議員向警局長商量勿取締未戴安全帽，有議員砲轟死傷率6都最高，網友則點出違停嚴重、馬路三寶多等問題。

台南市警方1日晚間針對酒駕肇事，發動8個警分局聯合攔檢取締，包括舊市區與永康警分局、歸仁警分局轄區的重要道路，都出動取締警力。

黃偉哲晚間到場慰問警員辛勞，他表示9月份交通死傷率已降低，仍要加強維持交通秩序，因此要嚴加取締闖紅燈、酒駕等違規。

黃偉哲提到2日是超級周末，藍呂兩組總統參選人都在台南，國民黨傳聞高雄市長韓國瑜要跟前新北市長朱立倫合體，民進黨傳聞蔡英文總統要跟前行政院長賴清德合體，他不許可再有扔雞蛋、石頭等意外，警力維安工作相當吃重，因此他趁機慰問警方辛勞，希望安全工作能滴水不漏，讓各參選人造勢活動順利完成。

(中時 )