實在好缺德！位於台北市北投磺港路上的大豐公園兒童遊戲區，一旁的大樹遭民眾投訴，有不明人士在樹木上刻畫「英文下台」等字眼。對此，民眾怒批「別因政治因素破壞公物」。

網友Po文籲盡快找到惡意刻樹兇手。(照片/翻攝《台北之北投幫》社團)

一名曾姓網友在《台北之北投幫》社團po文表示「北投市場旁兒童遊戲區，樹上都被刻字了...公園處最近一直大力整修特色公園，還有公園圖書館等。北投生活環境的改變大家都看的見，希望兇手快被抓到。」此文一出引起網友熱議討論，紛紛留言「沒水準！」、「可惡至極」、「不要為討厭某人，而將其名字刻在樹上，人要臉樹要皮，您叫樹怎麼活下去?」、「覺得樹好可憐」、「這人真的人品低劣」。

北投大豐公園內大樹遭刻畫「英文下台」等字眼。(照片/游定剛 拍攝)

(1日)下午《中時電子報》記者實際走訪，竟發現北投大豐公園兒童遊戲區一旁多棵樹上，竟遭人蓄意破壞、刻畫「英文下台」等字眼，記者仔細清點現場共有三棵路樹遭殃，樹上貼有台北市公園管理處公告，內容為「為加強公園管理，維護公園環境設施，依據台北市公園管理自治條例第十三條款第十款：擅自在公園內設施或樹木上塗寫、書棵或張貼。」文末還特別寫下罰則：違反規定者，得處行為人新台幣一千兩百元以上六千元以下罰鍰。對此，住在附近的居民向記者透露「破壞樹的行為實在很缺德，一個多月前帶小朋友來公園就發現了，應該要有正常管道來抒發，而非個人情緒破壞公物，小孩會問也會有樣學樣」。

北市府公園管理處在樹上貼有公告與罰則。(照片/游定剛 拍攝)

北投大豐公園多棵大樹遭人惡意刻畫「英文下台」等字眼。(照片/游定剛 拍攝)

北市府公園處陽明所郭副主任表示「會加強駐點巡邏，目前未抓到現行犯，若抓到會依照公園管理自治條例處罰，罰鍰金額會在一千二百元以上、六千元以下，另外刻畫者若造成樹木受傷或死亡，將會追加開罰樹木的價格。」

北投公園兒童遊戲區 樹木遭刻畫「英文下台」

(中時電子報)