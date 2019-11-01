其中甚至有人穿拖鞋，就直接把腳跨在前座上 (圖／翻攝自爆怨公社)

常說「台灣最美的風景是人」，但曾幾何時這句已經變成反諷。一名女網友去戲院看黑魔女，電影播畢散場，燈光一開，竟然看到一群青少男女大刺刺把腳跨上前座，悠哉滑手機，讓她無奈直說「嗯...台灣最美風景是人」，網友看到也搖頭。

女網友29日在臉書《爆怨公社》貼出2張照片，表示自己去彰化的台灣大戲院看《黑魔女2》，電影播到一半，就有一群遲到的人悠哉進場，擋住觀眾視線好一陣子才坐下。接下來電影播畢，開燈散場時，原PO才發現這群遲到的人，每個都把腳跨上前座，好似在自己家沙發上滑手機，完全無視別人觀感，其中還有人穿拖鞋，讓她實在傻眼，直說「嗯...台灣最美的風景是人...#0素質」。

網友看到也紛紛表示：「想尻他們頭」、「腿那麼粗還敢秀」、「隔著螢幕都聞到鹹魚味了」、「標準8+9樣子，不意外」、「一臉屁孩臉」。

(中時電子報)