新北市蘆洲區一名6歲楊姓男童，昨（31日）晚間5時許疑在浴室跌倒，頭部重創陷入昏迷，送醫後不治身亡，不料院方在急救時，驚見楊童骨瘦如柴，且身上有多處瘀青及舊傷，懷疑他遭外婆長期凌虐，檢方今下午相驗後，認定魏姓外婆涉犯未滿十八歲之人施以凌虐致死罪嫌重大，有勾串之虞，複訊後將她聲押禁見，法院晚間10時許裁定獲准。

(中時 )