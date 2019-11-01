日前在花蓮舉行的哈雷重機大會師，再度創下殺價王標售商品低價新紀錄。這場聚集了四千多名車友的哈雷年度盛會，今年首度與殺價王合作，提供一部ＸＧ750 街車讓車友下標，只要符合殺價王最低且唯一的規則，就可以把車子帶回家。來自台北的逄建武，以52元標金，擊敗其他車友，得到一部哈雷重機。

逄建武在交車儀式上表示，當時下標過程其實並不順利，手機號碼驗證一直卡住，還一度想要放棄，現在回想起來，還好當時堅持下了3個數字，最後以52 元，符合最低且唯一的遊戲規則，得到這部要價近35萬的哈雷重機，已經有一部哈雷的他說，這部車就當送給老婆的禮物。

殺價王因為標榜最低價得標，引起關注。總經理陳中表示，近3個月來，原價7萬5仟9的GOGORO 3機車，僅以126元就售出，近18萬的光陽黃牌重機僅以3,601元售出，iPhone 11 pro max以110元成交，68萬的馬自達3汽車也只用1,152元就售出，這次52元標走哈雷重機，再度刷新紀錄。

陳中就說，雙十一檔期，殺價王也會推出大家都需要的商品開放下標，只要沒人跟你投標金額一樣，又是最低價，就可以低價把喜愛的商品帶回家，就算沒標到，標金也可以換購平台上其他商品，這種全球首創最低且唯一的購物方式，已經拿下美中台等地的專利。

(中時 )