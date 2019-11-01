高鈞鈞在《新聞深喉嚨》回應身材遭友台主播拿來KUSO一事。(取自中天YouTube)

挺韓正妹直播主高鈞鈞，擁有天使臉孔與魔鬼身材，未料她的傲人上圍卻被某新聞台拿來KOSU對比韓國瑜的人氣消風，對此她除了在臉書直斥「這比喻真是牛頭不對馬嘴」，今(1日)也在中天《新聞深喉嚨》正式對知名主播張雅琴此舉做出回應。

高鈞鈞今晚在《新聞深喉嚨》直言友台的新聞主播曾說「韓市長一天到晚想嫖妓、想玩女人，是多麼想要sex？」又質疑國民黨怎麼會選出咖當候選人，她說雖然該主播並未說白韓產業鏈的壞話，但還是只有公正、客觀的報導才會贏得尊重。

高鈞鈞更感嘆直言，新聞媒體應盡社會責任，而不是說一些543，帶一些風馬牛不相干的標題，只是想侮辱她或韓市長。

對於自己身材被拿來對比KUSO韓國瑜人氣，高鈞鈞先前才在臉書回應，「製作單位這比喻真是牛頭不對馬嘴 #其實雅琴姐沒黑我，她反而誇獎我，但是，還是希望她們節目中立評論，不斷章取義。」

同時她也質疑張雅琴既然之前對韓國瑜「嫖妓說」這麼有意見，覺得是對女性不尊重，那今天又拿她的身材去與韓國瑜人氣做一個對比，是不是也很物化女性呢？

(中時電子報)