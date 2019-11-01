把吃苦當吃補，拚命做還被人嫌能力差？有時候，你認為的好，不代表全世界都覺得好。然而若忽略了能力好與抗壓力不同，就容易一步步把自己推向壓力陷阱。

先來看看你有沒有下列特質：

●超完美主義者

●在意外界評價

●責任感過強

●習慣壓抑不好的感受

●好強、怕輸

上述特質的人，多半容易忽略掉這些特質所帶來的影響。若特質適當地發揮，會產生一定的力量來解決問題。但若變本加厲，容易失去與現實生活的平衡，卻誤以為是自己能力不好，無形中承受很多壓力卻不自知。

對壓力事件的調適能力，俗稱抗壓力。這決定是否引發身心問題的關鍵，而非壓力事件本身。若能調適好，就能度過難關；調適不當，輕則自律神經失調，重則演變成身心疾病。

《心好累 抗壓力太強反而會生病》作者、微煦心靈診所院長陳嬿伊指出，臨床上觀察到，有上述特質的人，更容易身心失調。「這是因為沒有察覺自己置身壓力，卻不斷忍受，誤以為是能力好的表現。」要能避免落入壓力陷阱，她建議這樣做：

步驟一：先察覺自己已經壓力過度

意識到被影響是關鍵的第一步。陳嬿伊建議，試著思考為何不願放過自己，讓自己這麼累。很多人光這點就沒想到，從小到大都習慣如此，直到某天因為身心失調看診，醫師問是不是對自己要求比較高，才赫然發現原來這已經造成自己過度壓力。

步驟二：觀察別人怎麼做

有個案曾抱怨看不慣公司標準，陳嬿伊便反問他：「如果公司標準不OK，那要怎麼營運呢，畢竟公司開這麼久也都好好的，」對方才開始思考，可能問題出在自己無法融入，試著跟周遭環境步調一致，把自己放在當下去適應。

有時達到標準是一件簡單的事情，反而是自己雞蛋裡挑骨頭。她舉例像黏病歷，有人會要做到非常工整，還用雙面膠取代膠水，避免紙張凹凸不平，覺得自己這樣做比別人用心。結果別人黏了10份，自己才黏2份，看似花了比其他人更多精力，效率卻不佳。

「我會跟他分析，最終看的人其實感覺都一樣，病歷目地是看懂就好，做這麼多錦上添花，真的有需要嗎？」意識到原來最後結果都一樣，看清都差不多之後，才有機會試著放下自己心中那把尺。

圖／pixabay

步驟三：做個開心的平凡人

陳嬿伊說，對於這種特質的人，適度放鬆很重要，「有時稍微擺爛一下反而就沒事了！」但積極面是，要願意跟現實接軌，不活在自己的世界裡，否則往往把重點擺錯，讓自己沉浸在不必要的壓力之中。

「過度負責會讓你變成超人，但其實你只是個平凡人，」陳嬿伊說，接受沒有完美的事實，才能擺脫包袱。

陳嬿伊指出，如果能自己看清並重新調整標準，就沒有大問題。如果覺得有困難，可以找市面上的相關書籍來看，有些人找到適合的書就會豁然開朗。但若還是做不到，就建議跟醫師聊聊評估，是否需要心理諮商協助。

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(中時電子報)