距2020大選還有70幾天，命理師詹惟中抽撲克牌，看國民黨總統參選人韓國瑜選前最後3個月的運勢，居然發現韓國瑜1月時有奇蹟出現的可能。

詹惟中在談話性節目《國民大會2020大白話》指出，韓國瑜11月抽到的是紅心4，表示韓國瑜請假了，選得很開心，而且四處跑，歡天喜地，是一個很開心的選舉，比之前綁手綁腳，好太多了，就像脫韁野馬，萬馬奔騰，一飛沖天、展翅高飛的一種卦象。

12月抽到的是黑梅花5，表示韓國瑜權力慾望愈來愈高，責任心也愈來愈重，代表盾牌和鏟子，類似一直還是向前衝，還是很好的，最害怕是遇到梅花，梅花阻礙比較多，但還是不錯的，一直在盤整 ，還是有整合的力量在裡面。

詹惟中點出，1月抽到的則是黑桃K的「國王」，這個厲害，戰鬥力激昂，跟上次看他的命盤八字是雷同的，有奇蹟出現的可能，處於國王和皇后相當激烈的爭鬥中，1月份有展翅高飛的好機會，一直往上衝，勢如破竹，機會又多了一點。

詹惟中表示，總之韓國瑜11月開心，12月大整合，1月到了最後關鍵，1月1日到11日韓就像火車頭擋不住一直衝過去。

(中時電子報)