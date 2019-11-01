蔡英文總統博士論文引發的爭議延燒至今仍餘波盪漾。前總統陳水扁今天在臉書貼文表示，2015年蔡英文的博士畢業證書遺失，拜託黃國俊博士央請倫敦大學政經學院前院長紀登斯、現任英國上議院議員幫忙處理。

陳水扁在「陳水扁新勇哥物語」上表示，他確信2000年大選蔡英文應該是支持李總統指定接班人連戰的，但不影響阿扁籌組全民政府特別邀請她出任第一位女性陸委會主委的決定。尤其一路栽培蔡英文走上國家領導人的苦心與用心，怎麼會去想說蔡英文教授的博士論文與學位有什麼重大問題？！

陳水扁在臉書上爆料稱2015年蔡英文的博士畢業證書遺失，曾拜託黃國俊博士央請倫敦大學政經學院前院長紀登斯、現任英國上議院議員幫忙處理。（圖／陳水扁新勇哥物語）

何況2000年大選時，阿扁提出「新中間路線」的新主張，正是師法蔡英文榮獲博士學位的母校倫敦大學政經學院院長紀登斯的「第三條路」。1999年12月經旅英黃國俊博士安排，阿扁還應邀到政經學院發表由紀登斯院長主持的演講會。

陳水扁說，10月31日聽到，2000年阿扁聘為國策顧問並擔任資策會副執行長的黃國俊博士凌晨走了。好友特別提到黃國俊博士於1999年介紹倫敦大學政經學院院長紀登斯的「新中間路線」哲學給阿扁作為選戰主軸。2015年，蔡英文的博士畢業證書遺失，也是拜託黃國俊博士央請紀登斯前院長，現任英國上議院議員幫忙處理的。

他指出，第一次聽到有蔡英文教授這一號人物，是為了參選2000年總統做準備，安排一系列的學習課程，其中有關台灣要加入WTO （世界貿易組織），經黨中央中國事務部主任顏萬進，邀請蔡英文教授幫我講授2個小時的WTO 議題的課。當時阿扁連蔡英文還擔任李總統的國安諮詢委員都不知道呢！呂秀蓮《非典型副總統》一書說蔡英文是李總統透過同為國安諮詢委員張榮豐介紹給阿扁的，完全不是事實。

(中時電子報)