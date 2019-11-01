前總統陳水扁今在臉書表示，他確信2000年大選，蔡英文應該是支持李總統指定接班人連戰的。

此外，蔡英文總統畢業證書、論文爭議不休；陳水扁爆料，2015年，蔡英文的博士畢業證書遺失，是拜託日前過世的國策顧問黃國俊，央請紀登斯前院長，現任英國上議院議員幫忙處理的。扁籌組全民政府特別邀請她出任第一位女性陸委會主委。尤其一路栽培蔡英文走上國家領導人的苦心與用心，怎麼會去想說蔡英文教授的博士論文與學位有什麼重大問題？！

此外，阿扁還打臉前副總統呂秀蓮指出，呂秀蓮《非典型副總統》一書說蔡英文是李總統透過同為國安諮詢委員張榮豐介紹給阿扁的，完全不是事實。

扁在「一邊一國行動黨」媒體群組「每日一問」，被資深媒體人楊憲宏詢問，1984年阿扁市議員被馮滬祥論文門搞去坐牢，同年馮在蔡英文無論文無學位的狀況下，以黨國栽培的特權，進了政大當副教授。阿扁過去知不知道有此對比？

扁說，35年前，1984年「蓬萊島七字官司案」爆發前，我只知道東海大學哲學系教授馮滬祥涉嫌「以翻譯代替著作」，我掛名社長的《蓬萊島雜誌》第2期文章「梅可望當家，東海沒可望」刊登出來。那是《蓬萊島雜誌》發行52期，被警總查禁51期，唯一一期沒有查禁，卻惹來自稱是蔣經國的什麼人提告阿扁、黃天福、李逸洋，所謂「蓬萊島三君子」，為了所謂誹謗罪嫌坐牢8個月，外加賠償200萬元，在當時都是破天荒的政治追殺，司改迫害。

扁指出，誠如當年《自立晚報》社長私下告訴阿扁的，「蓬萊島案沒判叛亂，只辦誹謗，算是便宜了你」。因為1984年暑假阿扁應邀在「北美洲台灣人教授學會」（NATPA)年會演講，承諾回台將成立「組黨促進會」，並在鄭南榕的雜誌《自由時代》開闢組黨專頁，沒幾期就收到馮滬祥控告的法院傳票。雖然NATPA 七位教授以200多頁的報告專業鑑定確有其事，法院仍然政治判決，羅織成獄。

他說，他不知道馮滬祥是否也在同一年，如楊憲宏兄所稱在蔡英文無論文、無學位的狀況下，以黨國栽培的特權，進了政大當副教授。過去更無從有此對比，因為阿扁第一次聽到有蔡英文教授這一號人物，是為了參選2000年總統做準備，安排一系列的學習課程，其中有關台灣要加入WTO （世界貿易組織），經黨中央中國事務部主任顏萬進，邀請蔡英文教授幫我講授2個小時的WTO 議題的課。他連蔡英文還擔任李總統的國安諮詢委員都不知道呢！

扁說，何況2000年大選，阿扁提出「新中間路線」的新主張，正是師法蔡英文榮獲博士學位的母校倫敦大學政經學院院長紀登斯的「第三條路」。1999年12月經旅英黃國俊博士安排，阿扁還應邀到政經學院發表由紀登斯院長主持演講會。

(中時 )