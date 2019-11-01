國民黨總統參選人韓國瑜1日晚間在桃園舉辦造勢晚會，現場擠進2萬熱情支持者，韓國瑜呼籲：鄉親們用選票將無能政府、貪汙腐敗政府趕下台。全國公務人員協會榮譽理事長李來希呼應韓國瑜呼籲，他表示：「明年韓市長如果當選中華民國總統，我一定大擺宴席，請大家跟我一起吃薑母鴨大餐！暫定十桌，如何？」
李來希今晚因兒子返家陪他用餐，一行3人，他、老婆及兒子「隨興街口薑母鴨攤坐定，鴨腿、鴨掌、鴨胸、鴨心、鴨血、麻油麵線參雜火鍋料理，還有老婆喜歡吃的鴨屎包，滿滿一桌庶民美食，再來一瓶啤酒，爺們倆就這樣子乾起杯來了」
他感嘆「老伴沒得選擇，退休老人就這麼一點錢，退休金又縮水，明年一月一日又要再減，只能跟著我吃這種街頭庶民小吃了！」
不過，李來希企盼將「貪汙腐敗政府趕下台」，便賭起祭品文來了。他表示：「明年韓市長如果當選中華民國總統，我一定大擺宴席，請大家跟我一起吃薑母鴨大餐！暫定十桌，如何？」。此舉立即引發網友跟進「好的+1，我共襄盛舉，寄付五箱啤酒」，「+1」聲此起彼落，反應熱絡。
(中時電子報)
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