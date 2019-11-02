日本情色產業高度發展，AV女優甚至比女明星還出名，不過日本對A片有嚴格規範，一名正妹自拍「步兵（沒有馬賽克）A片」上網賣，只賣出2片就慘遭警方逮捕。日本網友肉搜出正妹身份，看到照片後高喊：想上車！

綜合日本媒體報導，四國愛媛縣一名24歲大眼正妹，自拍、自製無碼A片後上網販售，才賣出2片獲得8800日圓（約新台幣2400元），就遭網路警察尋獲，並在她家中搜出數十片無碼A片。

消息曝光後，網友肉搜正妹身份，發現她名叫森河佳帆，本人皮膚白晰，擁有一雙水汪汪大眼與「傲人車頭燈」，不論短髮、長髮皆迷人，這也讓日本網友紛紛高喊：「太可愛」、「可惜」。

而新聞被轉貼到PTT，台灣網友與日本網友「有志一同」，紛紛表示「想上車」、「抓什麼抓,現在變成絕版品了啦」、「自製AV耶 很快就被Av公司簽下了吧」、「可以出道了」、「求老司機載載我拜託！！」。

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(中時電子報)