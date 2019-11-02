大陸學者、布魯塞爾自由大學孔子學院前院長宋新甯日前因間諜活動指控，遭比利時與其他申根國家禁止入境。宋新甯表示，他曾拒絕一名美國外交官希望他「與美國情報部門合作」的要求，並懷疑如今的禁令，就是當時不合作的下場。

Chinese academic Song Xinning denied accusation of espionage after being issued an 8-year travel ban by Belgian government, with #US conspiracy suspected behind it. https://t.co/WrI6XSCznx pic.twitter.com/el7eT2JpDT — Global Times (@globaltimesnews) October 31, 2019

據港媒《南華早報》報導，宋新寧表示，回憶當時這名美外交官說得很直白，向他指出「我知道你和大陸情報機構合作，你能和我們合作嗎？」雖然他立刻拒絕，但這名美外交官警告他，若不合作會有嚴重後果；而此事發生在4月時，剛好是他等待工作許可和延長簽證之際，他表示「很明顯這就是後果，我已經準備好了」。

“I was warned at the meeting [with the American diplomat] that if I did not cooperate, there would be serious consequences,” he said. “So obviously this is the result.” Song Xinning, Chinese professor accused spying for China in Belgium https://t.co/FETup74cR8 via @scmpnews — Keegan Elmer (@inthenewera) October 30, 2019

對於近日有比利時媒體報導稱，宋新寧在當地大陸商界和學術界招募諜報人員，，宋新寧說這指控十分可笑，「我在比利時沒有學生，我所有的博士生都在大陸」。

比利時媒體近日報導在布魯塞爾自由大學（Vrije Universiteit Brussel）所設的孔子學院，院長宋新寧（Xinning Song）因疑涉入間諜活動而被拒絕入境。路透社10月30日報導，比利時政府表示，已拒絕宋新寧返回布魯塞爾孔子學院的簽證，但以隱私為由拒絕進一步評論。大陸外交部發言人耿爽也表示，宋新寧已致信該報導記者，抗議報導不實；並委託比利時律師向法院提請上訴，要求比國拿出證據，也期待法院做出公正判決。

宋新寧是大陸人民大學國際關係學院教授，也是歐洲研究專家，曾於2010年被歐盟委員會授予「莫內講座教授」（Jean Monnet Chair）。2016年4月，人民大學選派宋新宇擔任比利時荷語布魯塞爾自由大學孔子學院中方院長，今年7月31日任期期滿回到大陸。

(中時電子報)