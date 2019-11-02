德薇出席尤吉尼公主（Princess Eugenie）婚禮遇哈利夫妻

哈利王子2018年5月迎娶好萊塢女星梅根時，滿心激動，熱淚盈眶，似乎充滿了喜悅之情。

不過，據英國《快報》（Express）1日報導，就在結婚前幾天，他和曾經交往7年的前女友德薇（Chelsy Davy）通了淚眼交織的電話。

王室傳記作家妮可（Katie Nicholl）說，她和德薇與哈利的朋友談過這通令人心碎的電話。而一名消息人士告訴她，那是他們最後一通電話，兩人都認清了，哈利要向前邁進的事實。

而德薇當時情緒激動，泣不成聲，幾乎不想參加婚禮。不過，最後她還是出席了，並答應哈利，她不會擅自闖入婚宴。雖然德薇受邀參加聖喬治禮拜堂（St George's Chapel）的婚禮，但並未獲邀出席溫莎莊園（Windsor Estate）浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）的晚宴。

德薇出身辛巴威富商家庭，她和哈利分分合合，前後長跑了7年。由於女方不堪英國媒體緊迫盯人，加上畏懼王室生活，最後兩人在2011年分手。不過，她雖然和哈利分手， 2011年仍受邀參加了威廉和凱特的婚禮。也就是參加了這次婚禮，讓她徹底了解到，自己不可能成為王室成員。德薇告訴哈利，她絕不可能像凱特那樣犧牲。

後來德薇取得經濟學與法律學位，朝法律界發展，如今34歲的她已事業有成。

哈利與前女友德薇

(中時電子報)