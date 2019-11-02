只要5分鐘就能輕鬆拿到千元折價券，還能抽十萬元”顧眼金”，哪裡有這種好康？原來是在臺深耕已久的「寶島眼鏡」，想透過「好視大募集」活動呼籲民眾要多愛惜雙眼。年滿35歲以上參加者可每月抽10萬元獎金，若於活動期間內每配一付漸進多焦眼鏡，就再多一次抽獎機會！

「好視大募集」超簡單 配漸進多焦眼鏡多一次抽獎機會

漸進多焦眼鏡是現代人老花眼的福音，改善看遠看近必須換眼鏡的不便。如果近日你察覺閱讀時文字變模糊，或是看遠的景物不清楚，那就要小心囉！寶島眼鏡現場有專人提供貼心地配鏡服務，並搭配多焦實境體驗區，讓消費者了解自身的生活習慣，再透過最新引進的極智焦距定位儀，以精密的光學技術量身訂製你的專屬眼鏡，而且現在寶島眼鏡配日本光學大廠漸進多焦鏡片只要2980元。

「寶島眼鏡」專研多焦眼鏡已有20年的豐富經驗。(圖/中時電子報攝)

「寶島眼鏡」深耕漸進多焦配鏡經驗長達20年，並獲得120萬人滿意見證，這次「好視大募集」活動特別造福老花族群，只要在活動期間配一付漸進多焦眼鏡，就再多一次抽10萬元的機會！

參加「好視大募集」獲得得配鏡千元折價券可立即使用。(圖/中時電子報攝)

配鏡千元折價券馬上使用！立刻將命定款帶回家

許多活動獲得的折價券都限下一次使用，但這次的「好視大募集」配鏡千元折價券可以立即使用，無須擔心價位太高負擔太重唷！參加「好視大募集」很簡單，只要參加活動並完成登錄，隨即獲得配鏡千元折價券；另外，35歲以上的消費者每個月可以獲得一次抽10萬元顧眼金的機會，而且在活動期間每配一付漸進多焦眼鏡就再多一次抽獎機會，也就是連續3個月都能抽獎，實在太佛心啦！

「寶島眼鏡」有超多款鏡框，現場有專人提供最專業的配鏡服務，並搭配多焦實境體驗區，讓每個人了解自身的生活習慣，再透過極智焦距定位儀，以精密的光學技術量身訂製專屬眼鏡，看得清楚、戴得滿意!趕快來試”視”看！

「好視大募集」活動：

活動時間：即日起至2019/12/31止

(中時電子報)