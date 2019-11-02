眼見柯瑞左手骨折，即將缺陣4到6周，勇士王朝等同提前宣告崩潰，不過《NBC Sports》記者哈伯史卓報導，勇士當前最大問題並非柯瑞傷勢，而是只要羅素前4戰在場上，勇士淨輸對方74分的殘酷事實，或許證明勇士補進羅素是錯的！

勇士今年夏天花了4年1.17億美元簽下羅素，就是期望他跟「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生，結果他在本季場均16.3分、6助攻與3.8籃板，乍看之下數據還算可以，但實際上他根本沒有真正融入勇士體系當中，無論是進攻或防守方面。

尤其是從投籃表現來看，羅素本季投籃命中率3成90、三分命中率3成33，罰球命中率更是以後衛來說，嚴重不及格的6成11，另從勇士團隊進攻來看，只要羅素在場上，勇士每100回合只得到96.3分，是所有勇士球員效率最差的。

更何況羅素的防守確實欠佳，往往都成為對手主要打點的對象，如今隨著柯瑞左手骨折，克雷湯普生可能整季報銷，盧尼、卓雷蒙格林、考利史坦等主力都有傷，再加上羅素明顯「格格不入」，勇士這個球季恐怕闖進季後賽的機會很渺茫了。

(中時電子報)