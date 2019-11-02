名嘴陳東豪日前在政論節目上爆料韓國瑜擔任北農總經理時，常常喝到中午才上班，還曾拿酒瓶打破要刺人，對此韓國瑜已嚴正否認，並委託律師準備向陳東豪提告。而立委陳學聖今晚上政論節目中談起此事，也轉達韓國瑜私下談話，不解為何陳東豪不先打電話來求證，而陳東豪在解釋時，也意外曝光了自己爆料的消息來源。

陳學聖昨晚在政論節目中，轉達私下與韓國瑜的對話，「他說東豪我不是不認識你，你打個電話跟我求證一下就好了。」陳東豪則解釋自己為何沒打這通電話的原因，「因為直接告訴我的人是他的老長官，他原來北農的董事長，他們在那家餐廳，我當然不在現場。」

陳學聖接著又稱，提供給陳東豪消息的那個人，可以問問柯文哲對那個人的印象如何？那個人的消息來源到底正不正確？陳東豪回應：「我覺得不要用印象這2個字，因為柯文哲也對韓國瑜有過正反兩面的評價……。」最後陳東豪也強調既然他說了他就負責，而他負責的方式就是「我願意面對司法」。

(中時電子報)