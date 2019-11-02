韓國瑜上月31日抵達桃園展開傾聽之旅，她先到原住民後援會參加活動，長期挺韓的國民黨立委陳學聖也到現場相挺，但陳學聖致詞時，竟說「韓國瑜到加油站借廁所，這就是韓國瑜的魅力所在」，台下民眾頓時激昂應答，但卻讓網友傻眼。

韓國瑜31日近中午時，前往復興區角板山公園參加原民大會，獲得不少觀光客與泰雅族支持，而一路力挺的立委陳學聖也到場，致詞時陳學聖開頭以「我的好兄弟」稱呼韓國瑜，說「他是普通人，跟我們一樣會上廁所」，接著說：「5分鐘前，韓國瑜剛剛上來的時候要小解，去加油站，工讀生看到他嚇一跳，直問『總統你怎麼在這』，韓回答『我來上洗手間』。」，頓時台下哄堂大笑，陳學聖繼續說「各位，這就是韓國瑜的魅力所在，你們說對不對」，台下氣氛沸騰，大喊「對」。

不少支持者大讚：「韓總超接地氣」、「庶民就是庶民，有夠親民」，但許多網友也狂酸：「上廁所也能造神」、「魅力在哪裡」、「國民黨終於瘋了嗎」、「我以為韓神都不需要上廁所的」、「糟糕，完全看不懂陳學聖在說啥」。

(中時電子報)