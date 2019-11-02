曾被蔡英文總統口誤說成已過世的美國康乃爾指導教授Barcelo，找到了！出乎意料，Barcelo這樣形容蔡英文，「她有一種很難言喻的甜美性格。」

蔡英文曾在出席跨界合作的「社群之夜」競選活動時，稱她的康乃爾碩士指導教授John J. Barcelo已去世，網友查證後發現Barcelo其實還健在。蔡總統後來澄清說，Barcelo已過世的說法是口誤。

Barcelo接受EBC東森新聞專訪時，找出蔡英文在1978、1979年就學的同學錄，他對當年那位小女生後來變成總統，並不意外，Barcelo說：「她是一個非常有禮貌、非常優雅的年輕學生，非常渴望成功，而且有決心要成功，我當時立刻就對她印象非常深刻。她是一個非常有吸引力的人，我一直記得很清楚，她有一種很難言喻的甜美性格。」

該節目主持人楊憲宏在《童溫層》表示，Barcelo對蔡的評價非常客氣，是標準的美國紳士，對一個可能不太熟悉的人所說的話，他不認為兩人熟悉，因此蔡會以為Barcelo已死，是在情理之中。

律師童文薰則質疑，Barcelo受訪時只拿出當年兩本LLM的同學錄，由於他當年曾指導過蔡的倫敦政經學院(LSE)論文，但他並沒有秀出蔡的論文。

(中時電子報)