溫昇豪做公益不落人後。洪秀瑛攝

溫昇豪1日出席伊甸基金會以「微老小鎮」為主題活動，在現場體驗老年生活，他說自己從小就有長輩緣，很懂得找共同話題和長者聊天。他平時有運動習慣，視力除了出現輕微老花症狀外，體力和記憶力都沒有太大問題。他從未想過養兒防老，老早準備好4000萬養老金，不成為下一代負擔，也有長照等保險，一家三口光是一年保險費就高達百萬元。

41歲的溫昇豪不排斥生第2胎，6歲女兒「小晴天」也會想要有個弟弟妹妹，但他不願多提，因太太身體不好，不想讓她有太大壓力。平常不拍戲時，他花很多時間陪女兒，每天早晚接送上下課，女兒曾撒嬌不希望太快長大，「我跟她說爸爸變老了以後會去天上，她說『沒關係，你去天上，我就去天上陪你』，聽到這句話我就哭了」。

溫昇豪和李興文曾合作，聽到李的兒子Max深夜大鬧IKEA的荒唐新聞，他說：「興文哥會處理啦，他是很棒的爸爸。」覺得不便發表看法，原先他說「小孩犯錯，不是不覺得什麼錯，能改過就好了，父母就站在協助立場」，一聽Max去年曾秀大麻罐事件，他「蛤」了一聲，表情嚴肅說「那就要注意了，25歲了要對自己負責」，也認為父母的陪伴和溝通很重要。

(中時 )