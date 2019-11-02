國民黨總統參選人韓國瑜31日到桃園復興鄉的角板山商圈參加原民大會，力挺的國民黨立委陳學聖致詞時，說出「韓國瑜到加油站借廁所，這就是他的魅力所在」，讓不少人看得是滿頭問號，對此陳學聖在節目上還原現場，並且真情道出自己經歷，解釋為和如此說的原因。

主持人謝震武在政論節目上問陳學聖為何如此說？是想表達庶民風接地氣嗎？陳學聖剛開始尷尬表示「可不可以叫俊憲(林俊憲)繼續討論蔡賴配」，但接著他侃侃而談，說自己會這麼說的原因。

陳學聖解釋，自己跟過很多總統候選人，他們在上廁所時，因為安全問題，往往必須在特定地點上廁所，門口都站一排護衛，外人不得入內。陳學聖說，當天跟韓國瑜謁陵完後，準備到角板山繼續跑行程，由於提早到10分鐘，因此韓提議去上個廁所，原本想去小7借，可是已經過了小7，車隊要回頭會很麻煩；下一個想到的是派出所，但韓怕車道太小，會阻礙到車輛進出，所以最後決定是加油站。

陳學聖說，決定去加油站上廁所後，韓國瑜就這樣直接轉彎，連國安車隊都沒發覺，韓國瑜走進加油站時，幾位年輕工讀生便驚呼「你不是韓國瑜韓總統嗎」，韓一派輕鬆回答「我是啊」，接著說「我先去上個廁所」，此時原本經過的民眾與加油的客人，看到韓國瑜後要求合照，韓國瑜來者不拒，毫無架子。

陳學聖表示，他本來是想藉由這個例子表達，韓國瑜跟大家沒有不一樣，沒有特別的要求，所以最懂得民眾在想什麼，就說韓國瑜直接轉進去上廁所，這是過往任何一個總統候選人做不到的。

(中時電子報)