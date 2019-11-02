白家綺、吳東諺帶兒子入鏡。《嬰兒與母親》提供

白家綺與吳東諺擔任雜誌封面人物，分享家庭趣聞及生活。談起當爸媽以來最驚嚇的事，夫妻異口同聲說是「葡萄事件」。

兒子「小肚臍」很喜歡舔葡萄，夫妻倆本來認為小肚臍還沒長牙，應該也不會吃葡萄，沒想到拿了一顆葡萄給小肚臍舔，小肚臍卻立刻用牙齦咬了一大口，一顆葡萄拿出來竟只剩半顆，夫妻倆嚇到，趕緊替小肚臍拍背，幸好小肚臍立刻咳出那半顆葡萄。但一吐出葡萄後，小肚臍立刻生氣大哭，大哭的原因不是因為被嚇到，而是好不容易吃到嘴裡的那半顆葡萄掉了。

小肚臍是個小吃貨，完全不挑食，即使吃到比較酸的或不愛吃的食物，也只是皺一下眉頭就吃了。4個多月開始吃副食品，第一次吃副食品時，小肚臍很開心，完全沒有不適應的問題，吃一口米糊後就笑了；至於奶量也很驚人，出生才1個半月，一餐奶量就高達180C.C.，如果沒有幫他泡到180C.C.的奶，他就會大哭。

吳東諺很嚮往有孩子的生活，現在已升格為神隊友，可以一手包辦育兒大小事、也會打掃家裡，不過做飯還是由白家綺來，白家綺笑著說：「其實東東有特地去跟朋友學做飯，但我吃了以後，就跟他說：『……以後還是我來做飯好了。』所以我們家的廚房都歸我管。」

剛開始照顧小肚臍時，吳東諺很緊張，第一次抱小肚臍、幫小肚臍洗澡，深怕自己粗手粗腳做不好，但後來愈來愈熟練；剛開始換尿布時沒掌握好訣竅，曾被兒子噴得滿臉都是尿，老婆看到大笑，後來一回生二回熟，再也不會被噴尿。現在照顧小肚臍駕輕就熟，無論是快速哄睡、或是從哭聲分辨兒子需求，樣樣都難不倒他。

(中時 )