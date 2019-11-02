越捷航空副總經理丁越方(前右)與空中巴士代表簽訂新增2架A320及A321飛行模擬器合作同意書。圖：越捷提供

越捷航空近日於法國圖盧茲與空中巴士正式簽訂20架A321XLR客機訂單，新機預計於2023年交付，屆時越捷將成為全球第一家航空司使用最新型超長程單走道客機，最長飛行距離可長達8,700公里（4,700海浬），新機將有助於越捷拓展國際飛行版圖及機隊升級。

此外，為了提供完整飛行員訓練，雙方簽訂合作同意書，新增設2台A320／A321飛行模擬器(SIM)於越捷航空培訓中心，將飛行模擬器(SIM)設備總數增加至3台，供其飛行員駕駛訓練。

越捷航空團隊前往歐洲參訪Airbus時，由越捷創辦人暨執行長阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）與與空中巴士執行長佛喜（GuillaumeFaury）親自共同簽訂合約，象徵雙方重視未來合作機會與發展。

於簽約典禮上，空中巴士執行長佛喜表示：「越捷航空為亞洲區成長幅度相當迅速的航空公司之一，我們很榮幸A321XLR可以加入其飛行機隊，此次訂單將有助於超長程A321XLR進入單走道客機市場，幫助航空公司以較低成本擴張其飛行版圖，並期待未來在專業培訓發展領域與越捷航空有更多合作機會。」

阮氏芳邵族表示：「身為航空界領頭羊，越捷航空創新執飛先進且省油的機隊。我們很驕傲能夠擁有全球最年輕、平均機齡2.7年的機隊，帶領越捷航空突破重圍。藉著新機簽約，A321XLR的加入將會為越捷航空帶來更多競爭力去拓展國際航空網路。未來，中長程旅途的乘客們將會有更多機會，以實惠的價格享受安全且舒適的飛航體驗。」

越捷航空總共向空中巴士（Airbus）訂購186架新機，首架A321XLRs預計2023年交付。

A321XLR完美承接A321LR特性。A321XLR更能滿足乘客需求，自2023年開始，新機將會提供前所未有飛航服務，最長飛行距離可達8,704公里，距離比A321LR增加15％；每座位耗油量減少30％，相較前一代機種，A321XLR將更具有競爭性。

除了新機交付及增設新飛行模擬器（SIM）外，空中巴士提供最先進且全方位的訓練方案，確保乘客搭乘航班的安全性。空中巴士為越捷航空的飛行員、服務員、學員、營運工程師與維護人員量身打造一系列方案組合，為旅客提供更完善的飛航體驗。

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