温貞菱。HBO Asia提供

温貞菱。HBO Asia提供

陳慕義（右）。HBO Asia提供

王彩樺（左）和郭書瑤演母女。HBO Asia提供

王彩樺演出《通靈少女2》本週日將登場，劇中一出場就撞見戲裡女兒郭書瑤和男同學范少勳獨處一室，空氣瞬間凝結。范少勳被問如果戲中情景發生在自己身上會如何反應？他表示：「如果是我自己第一次見家長，對方媽媽的風格是有趣的、不是嚴厲的樣子就不會害怕，但如果是像我的角色宇軒的媽媽那樣，可能會比較緊張害怕。」

王彩樺說：「其實我在瑤瑤身上學到該怎麼跟女兒相處，比如敲門的問題或是要尊重隱私、不要給女兒壓力。我以前是緊迫盯人，一天不知道要打幾通電話，但在瑤瑤身上，我學到要放一下、要放一下，就像玩風箏一樣。」

此外，在第一季飾演阿樂的父母李李仁與黃采儀也驚喜現身，一場與小真和宇軒的對戲，讓范少勳哭到泣不成聲。郭書瑤下戲後哽咽表示：「第二季好累喔，都怪導演啦！我看到戲中的愛人很痛苦的時候就會覺得很難過，因為我幫不了他，只能眼睜睜看著他難過，無能為力。」

(中時 )