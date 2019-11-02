熊貓宣布取消客人改地址超過1公里可不送規定，要求外送員依照派單指示 (圖／翻攝自靠北熊貓)

美食外送行業正夯，兩大招牌「熊貓」foodpanda與「吳柏毅」UberEats競爭也相當激烈，但熊貓11月推出的新規定，讓旗下外送員氣炸，直說「把外送員當成狗」。

熊貓在昨天(1日)推出新規，原本客人改地址超過1公里可以不送餐的規定取消，一切依照派單指示。讓旗下外送員忍不住在臉書《靠北熊貓》怒罵公司把外送員當狗，直問「為什麼客人填錯地址或亂開單，多出來的油錢與車損要由外送員吸收，跑一趟錢也沒變多」，最後更激動痛批錢都是公司再賺，根本垃X公司。

這項公告也被轉到《靠北ubereats》社團，UberEats外送員也表示根本是「賤畜悲歌」，問說是不是嫌外送員太多，也擔心UberEats會跟進。

網友也紛紛虧說：「我可以訂台北的餐來台南了」、「會不會出現桃園取單，地址在彰化啊」、「那我可以從台北改到高雄嗎」、「這公告公開，會不會有更多客人這樣玩...」、「風險自己扛，客人自然爽」、「公司就是不會管外送員死活」、「遠距離運費50，多的20元熊貓公司自己轉走，什麼X公司，運費好意思讓送餐人員自己犧牲時間跟油錢」。

(中時電子報)