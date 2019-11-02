劇中婆媳關係緊張。TVBS提供

李璇(右)在《天堂的微笑》飾演修杰楷的媽媽。TVBS提供

林予晞在TVBS《天堂的微笑》與資深實力派演員李璇扮演婆媳，先前李璇以「太后」之姿出場，氣勢壓人引觀眾討論，不過林予晞爆料，李璇的個性其實很溫柔，演出婆媳衝突戲後，李璇還向她道歉，反差之大讓林予晞感到意外。

前兩集播出後，由李璇飾演的「孫媽」令網友印象深刻，對於孫媽帶著「求子偏方」到公司要媳婦趙承舒（林予晞飾）喝，網友一度激動留言「根本就是惡婆婆」、「讓人喘不過氣」。談到與李璇對戲，林予晞表示：「璇姊非常溫柔，是小女人的那種溫柔，所以演衝突戲的時候都覺得好為難她。」

本週新一集中，因為林芷瑈（孫如曦飾）生病，婆媳為了孩子教養問題正面槓上，林予晞說：「吵架戲一喊卡，璇姊就會跑來跟大家道歉，說自己好兇、好不應該，她真的好萌。」林予晞透露，身邊也有與「孫媽」相似個性的長輩，「我奶奶基本上就是這類型的長輩，小時候很怕跟她相處，因為她對我們的言行品性、生活習慣要求非常嚴格，很少看到她笑」。

修杰楷在劇中夾在媽媽與老婆之間，「孫又翔雖然是媽媽單獨帶大，但他真的不是『媽寶』，不會什麼事都聽媽媽的話，該替老婆說話的時候也一定會跳出來。」至於現實生活中，他從未碰過婆媳問題，飾演孫又翔讓他有了全新的人生體驗。

片尾彩蛋有資深演員朱陸豪擔任客串嘉賓，除外，本屆金鐘獎得主龍劭華、黃鐙輝也擔任要角，分別飾演女主角的父親以及男主角的上司；觀眾最愛看的孫氏夫妻，本週撒糖招數再升級，在自家廚房也能親親放閃。

(中時 )