週末出遊天，來看看天氣如何？今（2日）東北風減弱，全台各地天氣回穩，但好天氣持續時間不長，晚間起晚間北、東部變天降雨，初估到下週一（4日）仍是北部仍是短暫下雨，且早晚溫差大。

今日東北風稍減弱，臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。今天深夜後，隨迎風面水氣增加，大台北、宜蘭可能就會有斷續下雨，預估到下週一都持續有雨勢。

氣溫方面，今日北部、宜花地區高溫回升到27～29度，其他地區高溫28～31度。然各地早晚僅20～24度，溫差大需注意。

另今日台南以北、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８到９級強陣風，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日受東北風影響，北部及東半部位於迎風面，擴散條件較佳，中部內陸地區及雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。北部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及離島地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時電子報)