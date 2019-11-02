經典永遠是經典！好書值得一再被閱讀！愛因斯坦《相對論入門》在台灣3年間大幅成長4.3倍！社群網站和智慧型手機的出現，改變閱讀習慣，但書籍帶來的思考深度仍難取代。秉持「為經典找新世代讀者，為讀者找下一世代經典」的理念，誠品書店攜手70餘家出版社及多位總編輯自1日起推出全新「經典共讀計劃」，除了公布500部推薦必讀經典著作，也陸續推出3檔主題書展，並邀請作家、科學家、創意人等各界名家導讀。

誠品書店自2016年起推出經典共讀計劃後，讓更多經典書籍被讀者看見與喜愛：愛爾蘭詩人《葉慈詩選》銷售成長2倍；詩人余光中詩歌集《白玉苦瓜》成長2.3倍；而愛因斯坦《相對論入門》更大幅成長4.3倍，讓經典可以跨越時代距離，與新世代讀者對話。

誠品書店於11月1日起推出全新「經典共讀計劃」，500冊必讀經典著作一次公開。（誠品提供）

誠品書店全新「經典共讀計劃」打破以往「經典書＝陳年書」的印象，選書不限於書籍出版時間久遠，推薦書目除了跨世代之作，例如對人性有透澈觀察、出版逾200年的《傲慢與偏見》之外，亦有大眾近年關切的議題，像是2018年出版為人類歷史開創全新解讀面向、全球暢銷1,200萬冊的《人類大歷史》皆在書單中。11/1啟動的主題書展「未來烏托邦」，誠品書店期待與您一同想像未來世界的變化，追尋《美麗新世界》。

明年１月將以「慢的價值」為主題，以艾美獎錄音師走入山林的寂靜之旅《一平方英寸的寂靜》領讀，呼籲人們學習在追求速效的時代領會緩慢的必要。

明年3月以人類探看世界的新觀點出發，推出「新探索時代」書展，選讀書單包括《時代雜誌》評選為百大最具影響力的《萬病之王》，集結癌症從數千年前至今的治療與控制，也解開社會大眾的困惑；《禪定荒野》融合東西方思想，透過實例告訴我們如何好好生活。

(中時電子報)