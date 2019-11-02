一名貿易官員指出，世界貿易組織（WTO）仲裁人針對美國反傾銷措施引發的多年爭議，今天授權中國對美國每年價值高達35.8億美元進口商品加徵關稅。

中國先前就此案要求世貿組織許可，對美逾70億美元商品徵稅。

不過世貿組織裁定，非法的美國反傾銷措施已造成「中國利益喪生或減損累積」達35億7912.8萬美元，北京可以每年對不超過此總額的商品徵稅。

這項裁定標誌著，世貿組織首次針對貿易爭議授權中國加徵關稅。

(中央社)