世貿組織授權陸 對美36億美元商品加徵關稅 07:052019/11/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一名貿易官員指出，世界貿易組織（WTO）仲裁人針對美國反傾銷措施引發的多年爭議，今天授權中國對美國每年價值高達35.8億美元進口商品加徵關稅。 中國先前就此案要求世貿組織許可，對美逾70億美元商品徵稅。 不過世貿組織裁定，非法的美國反傾銷措施已造成「中國利益喪生或減損累積」達35億7912.8萬美元，北京可以每年對不超過此總額的商品徵稅。 這項裁定標誌著，世貿組織首次針對貿易爭議授權中國加徵關稅。 (中央社) #中國 #世貿組織 #商品 #美元 #世貿 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 王子淚！哈利結婚前夕致電舊愛 - 國際 欲加之罪？遭比利時禁止入境 陸學者透露真相了 - 國際 「不想被美國管」這些國家想去美元化 - 國際 這款Costco神祕特製蛋糕 只有25年員工才有 - 國際 世貿組織授權陸 對美36億美元商品加徵關稅 - 時事 - 中央社 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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