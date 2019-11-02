時序秋冬，緊接著又是耶誕節、新年！除在台灣玩，不妨也能到鄰近的韓國走走！【韓國在地探索 玩好玩滿深入韓國】的魅力，從11月1日 起韓國觀光公社台北支社將透過線上網路活動、線下台北捷運車廂、公車智慧候車亭以及北、中、南公車串聯，以韓國觀光公社全新廣告「韓國讓你煥然一新」的主角少女時代潤娥為主題，於北、中、南進行宣傳。

樂在當下的你Ｘ邂逅獨特韓國。（韓國觀光公社提供）

9/20(五)韓國觀光公社正式公開廣告，本次廣告由知名的韓流明星少女時代潤娥拍攝，並且以「只屬於你的韓國旅行」為主題製作，讓外國觀光客能夠因應個人興趣、符合目前的旅行潮流，輕鬆出發到韓國旅行。特別將年輕女性族群的日常及韓國旅行連結，製作並推出共四種主題：樂在當下的你Ｘ邂逅獨特韓國、流行時尚的你Ｘ邂逅潮流韓國、勇於冒險的你Ｘ邂逅嶄新韓國、寵愛孩子的你Ｘ邂逅童心韓國。

韓國觀光公社也特別搭配上即將來臨的十二月份旅遊旺季，與大韓航空、韓亞航空、易斯達航空、釜山航空、真航空、德威航空、濟州航空共七家韓籍航空公司合作推出「聖誕節送你GO！」活動，凡在活動期間至網路頁面，閱讀完所有韓國機場的介紹頁面，就有機會獲得台灣─韓國來回機票，每人每天可登錄一次，今年聖誕節就讓韓國觀光公社送你GO！

寵愛孩子的你Ｘ邂逅童心韓國。（韓國觀光公社提供）

另11/8(五)-11/11(一) 韓國觀光公社再度於台北舉辦「2019韓國文化觀光大展」，本次特別於ITF台北國際旅展，打造最大的國家形象館，一連四天於南港展覽館與民眾見面。韓國觀光公社為向台灣朋友深度推廣韓國文化與觀光，在今年的韓國文化觀光大展，將有2組知名韓流藝人、2組表演團體演出。

館內66格攤位分成舞台區、韓流購物區、韓流韓食區、地方政府宣傳區、遊輪區、銷售區共六大區域，一共約25個銷售攤位、21個宣傳攤位（包含近80個參展單位以及其大約160位韓方人員）前來參展。韓國文化觀光大展除了11/8(五) 邀請到韓流男神蘇志燮到場與台灣朋友們來場【與蘇志燮邂逅在屬於你的韓國】活動>。

勇於冒險的你Ｘ邂逅嶄新韓國。（韓國觀光公社提供）

11/9(六) 還邀請到在韓劇《德魯納酒店》客串演出的知名吃貨金峻鉉以及他在《好吃的傢伙們》的拍擋金珉京來到現場，希望大家【與《好吃的傢伙們》邂逅韓國美食】。

11/9(六)-11/11(一)更有由五味料理研究所帶來的韓國主廚秀，要教大家如何做出最近流行的韓式裱花甜點，在旅展四天大家也可以直接到韓食館實作體驗。韓國的表演團永遠都不會讓大家失望，這次的表演都是首度來台，不論是優美的韓國之家傳統舞蹈表演，還是活力四射的MIRME跆拳道，預計將都在台灣颳起一陣韓流旋風。

(中時電子報)