國民黨總統參選人韓國瑜昨日在桃園傾聽之旅最終場，在經國重劃區舉辦造勢活動。「桃園孫先生」上傳360度全景空拍影片，網友驚嘆，「360度旋轉畫面就是讚，超有臨場感的」。

韓國瑜和國民黨立委參選人萬美玲聯合競選後援會成立大會，吸引大批支持者湧入會場相挺，主辦單位預估有2.5萬人參加。韓國瑜致詞表示，台灣2300萬人只希望能夠「安居樂業」，但是民進黨執政後無法讓民眾安居樂業，呼籲選民利用手上的一票，在明年1月下架民進黨。韓國瑜與支持者高唱《中華民國頌》、《我現在要出征》等歌曲，現場再現手機燈海。

「桃園孫先生」則上傳全景空拍影片，網友紛紛表示：「這個被孫先生拍到，真實人氣啊！」、「感謝孫先生提供這麼有臨場感的全景影片，辛苦了。」、「真民調也！」、「感謝孫先生的創新剪輯的3D影片，感動！」、「哇！！360度旋轉，看得更清楚。」、「真民調也！」

(中時電子報)