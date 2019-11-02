一支支透明雨傘漂浮空中，映照藍天白雲好夢幻！這不是在國外，而是在北市東區街頭，為迎接耶誕節、百貨公司週年慶等活動，東區商圈近來布置起裝置藝術、燈飾！在「東區網拍巷」有數十支雨傘、頂好龍門廣場前也設置好串連燈飾牆，預計耶誕點燈會在11月初開始，歡迎大小朋友混東區、逛百貨、嘗美食。

淡黃彩帶、黑色鐵球串連，讓東區街頭更有「藝」思！（林宜靜 攝）

叮叮噹、叮叮噹！剛過完萬聖節，緊接著就是耶誕節了！雖然台灣平地不會下雪，然過節氣氛依舊很濃！在台北東區街頭近來也很有「藝」思！在有東區網拍巷之稱的敦化南路一段161巷近來成為IG打卡聖地。數十支透明雨傘高掛街頭，遠看好像透明水母悠游海洋，彷彿置身童話世界。

龍門廣場前也有層層堆疊的的藝術裝置門。（林宜靜 攝）

在龍門廣場前也有層層堆疊的藝術裝置門、瑠公圳公園夜晚也有美麗燈飾閃爍！話說不久就是東區百貨週年慶，Sogo百貨串連商家推出多款優惠。在台北是商業處臉書也預告，11月7日～18日為東區商圈週年慶，而下週六（9日）還有Happy Family夜光遊行，屆時配合耶誕點燈，這些美麗裝置藝術就更夢幻了！

東區神旺飯店的麵包店也是老饕最愛，台味、日式麵包都備受好評。（神旺大飯店提供 本報系資料照）

東區除有大型百貨，巷弄店家也有不同風情！美味小吃、異國餐廳一籮筐！東區神旺飯店的麵包店也是老饕最愛，熱銷的台式蔥花麵包，一天賣爆300個，若一個麵包以厚度5公分計算，一年就可堆疊出12座台北101。

瑠公圳公園夜晚也有美麗燈飾閃爍。（林宜靜 攝）

東區後巷也有許多網拍名店，如擔憂網路上Size不合，不妨先來店家試穿，喜歡再買！喜愛潮流服飾的朋友也能在此發現新鮮貨，周杰倫、林俊傑、五月天「阿信」的潮店都在這，逛街時說不定還能看見大明星！

五月天「阿信」經營的潮店也在東區巷內。

耶誕點燈很繽紛，裝置藝術白天也精彩！趁著秋天風和日麗，不妨來東區走走吧！挑選耶誕禮物、嘗美味甜點、逛累了喝杯咖啡。據東區發展協會預告，未來也會辦理商圈活動、公園創意市集，逛街有「藝」思！

台北市商圈11月活動預告。（圖取自台北市商業處-我是商Ya人 Facebook）

(中時電子報)